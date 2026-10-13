Російський безпілотник атакував навчальний заклад у центрі Рівного. Фото:

https://racurs.ua/ua/n216778-rosiyskyy-bpla-vdaryv-po-navchalnomu-zakladu-v-centri-rivnogo-14-poranenyh.html

Ракурс

Російський реактивний дрон-камікадзе вдарив по центрі міста Рівне.

У вівторок, 13 жовтня, ворожий БпЛА влучив у корпус навчального закладу в обласному центрі. Внаслідок обстрілу є поранені, а будівля зазнала значних пошкоджень. У навчальному корпусі пошкоджено другий поверх і частину фасаду. Про це очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив у Telegram.

Керівник ОВА додав, що на місці влучання працюють відповідні служби. Наразі відомо про 14 поранених. Одна людина у важкому стані.

Усім постраждалим надають медичну допомогу. На місці працюють рятувальники, поліція, СБУ та комунальні служби. Дякую всім за оперативність, зокрема міській владі, яка долучилася до ліквідації наслідків. Наразі проводитимуть подвірний обхід, щоб зафіксувати пошкодження та якнайшвидше усунути наслідки, — розповів Коваль.

Перед атакою Повітряні сили Збройних сил України інформували про реактивний БпЛА у напрямку Рівного.

Нагадаємо, під час однієї з атак на Хмельницьку область російські окупанти пошкодили медичний заклад. Постраждали четверо пацієнтів, у них діагностували незначні травми. Пораненим надали допомогу. Також пошкоджено вікна та вхідну групу медзакладу й автомобілі, припарковані поруч.