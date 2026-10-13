Последствия российского удара по Луцку, фото: ГСЧС

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У Луцьку внаслідок російського обстрілу сьогодні, 13 жовтня, виникла пожежа в одному з культурно-розважальних комплексів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Вогнеборці ліквідували займання. Наразі розбирають та проливають конструкції. Попередньо, загиблих і постраждалих немає, — розповіли у відомстві.

Вибухи у Луцьку пролунали близько 19.00.