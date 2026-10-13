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Последствия российского удара по Луцку, фото: ГСЧС
В Луцке в результате атаки БпЛА возник пожар в культурно-развлекательном комплексе (ФОТО)https://racurs.ua/n216797-v-lucke-v-rezultate-ataki-bpla-voznik-pojar-v-kulturno-razvlekatelnom-komplekse-foto.htmlРакурс
У Луцьку внаслідок російського обстрілу сьогодні, 13 жовтня, виникла пожежа в одному з культурно-розважальних комплексів.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Вогнеборці ліквідували займання. Наразі розбирають та проливають конструкції. Попередньо, загиблих і постраждалих немає, — розповіли у відомстві.
Вибухи у Луцьку пролунали близько 19.00.
Ворог спрямував на область реактивний «шахед». Внаслідок його ураження в повітрі уламки впали на територію розважального центру «Адреналін Сіті» у Луцьку. Виникло загоряння даху приміщення розважального центру, — розповів у своєму Telegram-каналі очільник Волинської ОВА Роман Романюк.