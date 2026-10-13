Наслідки російського удару по Луцьку, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n216797-u-lucku-vnaslidok-ataky-bpla-vynykla-pojeja-v-kulturno-rozvajalnomu-kompleksi-foto.html

Ракурс

У Луцьку внаслідок російського обстрілу сьогодні, 13 жовтня, виникла пожежа в одному з культурно-розважальних комплексів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Вогнеборці ліквідували займання. Наразі розбирають та проливають конструкції. Попередньо, загиблих і постраждалих немає, — розповіли у відомстві.

Вибухи у Луцьку пролунали близько 19.00.