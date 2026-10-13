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Ракурс
Наслідки російського удару по Луцьку, фото: ДСНС

У Луцьку внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа в культурно-розважальному комплексі (ФОТО)

13 жов 2026, 23:13
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У Луцьку внаслідок російського обстрілу сьогодні, 13 жовтня, виникла пожежа в одному з культурно-розважальних комплексів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Вогнеборці ліквідували займання. Наразі розбирають та проливають конструкції. Попередньо, загиблих і постраждалих немає, — розповіли у відомстві.

Вибухи у Луцьку пролунали близько 19.00.

Ворог спрямував на область реактивний «шахед». Внаслідок його ураження в повітрі уламки впали на територію розважального центру «Адреналін Сіті» у Луцьку. Виникло загоряння даху приміщення розважального центру, — розповів у своєму Telegram-каналі очільник Волинської ОВА Роман Романюк.

Джерело: Ракурс


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