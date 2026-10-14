Последствия российской атаки 14 октября в Киеве, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n216810-v-rovno-vosem-ranenyh-iz-za-rossiyskoy-ataki-na-jilischnyy-sektor-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 14 жовтня, вранці завдали чергового удару по Рівному.

До лікарні доправлено вісьмох поранених, зокрема 14-річного підлітка. Чотирьох постраждалих госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Крім того, пошкоджено:

житлові приміщення;

господарське приміщення;

дев’ять автомобілів.

Тривають аварійно-рятувальні роботи.

Розпочате досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).