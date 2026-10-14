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Ракурс
Наслідки російської атаки 14 жовтня у Рівному, фото: Нацполіція

У Рівному восьмеро поранених через російську атаку на житловий сектор (ФОТО)

14 жов 2026, 15:00
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Російські загарбники сьогодні, 14 жовтня, вранці завдали чергового удару по Рівному.

До лікарні доправлено вісьмох поранених, зокрема 14-річного підлітка. Чотирьох постраждалих госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Крім того, пошкоджено:

  • житлові приміщення;
  • господарське приміщення;
  • дев’ять автомобілів.

Тривають аварійно-рятувальні роботи.

Розпочате досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).

Наслідки російської атаки 14 жовтня у Рівному, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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