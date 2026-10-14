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Наслідки російської атаки 14 жовтня у Рівному, фото: Нацполіція
У Рівному восьмеро поранених через російську атаку на житловий сектор (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216810-u-rivnomu-vosmero-poranenyh-cherez-rosiysku-ataku-na-jytlovyy-sektor-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 14 жовтня, вранці завдали чергового удару по Рівному.
До лікарні доправлено вісьмох поранених, зокрема 14-річного підлітка. Чотирьох постраждалих госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.
Крім того, пошкоджено:
- житлові приміщення;
- господарське приміщення;
- дев’ять автомобілів.
Тривають аварійно-рятувальні роботи.
Розпочате досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).