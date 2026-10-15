Нанесен удар по аэродрому в Воронежской области РФ, фото: Владимир Зеленский

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Сили оборони України в ніч на сьогодні, 15 жовтня, завдали ударів по аеродрому у Воронезькій області РФ. В результаті були Знищені чотири літаки Су-34, ще два Су-34 уражені.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що росіяни використовували ці Су-34 для здійснення терору жителів України:

Саме ці літаки були готові до нових ударів по Україні та були споряджені авіабомбами. По цілі був використаний наш довгий Нептун. Дякую воїнам Військово-Морських Сил за влучність!

Також було вражено місце зберігання та пуску ударних дронів в Орловській області РФ і ціль у Чорному морі.

Наші справедливі відповіді на весь російський терор проти України. Росія затягує війну, отже, наші далекобійні операції будуть продовжуватися, — наголосив Зеленський.

«Довгий Нептун» — це далекобійна модифікація української протикорабельної крилатої ракети Р-360 «Нептун», призначена для ураження як наземних, так і морських цілей на великих відстанях.\