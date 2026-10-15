«Длинный Нептун» поразил российские Су-34 в Воронежской области — Зеленский (ФОТО)https://racurs.ua/n216840-dlinnyy-neptun-porazil-rossiyskie-su-34-v-voronejskoy-oblasti-zelenskiy-foto.htmlРакурс
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 15 жовтня, завдали ударів по аеродрому у Воронезькій області РФ. В результаті були Знищені чотири літаки Су-34, ще два Су-34 уражені.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він наголосив, що росіяни використовували ці Су-34 для здійснення терору жителів України:
Саме ці літаки були готові до нових ударів по Україні та були споряджені авіабомбами. По цілі був використаний наш довгий Нептун. Дякую воїнам Військово-Морських Сил за влучність!
Також було вражено місце зберігання та пуску ударних дронів в Орловській області РФ і ціль у Чорному морі.
Наші справедливі відповіді на весь російський терор проти України. Росія затягує війну, отже, наші далекобійні операції будуть продовжуватися, — наголосив Зеленський.
«Довгий Нептун» — це далекобійна модифікація української протикорабельної крилатої ракети Р-360 «Нептун», призначена для ураження як наземних, так і морських цілей на великих відстанях.\