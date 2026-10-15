Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Силы обороны поразили сосредоточение личного состава российского «Рубикона» на ТОТ Запорожье, инфографика: Генштаб ВСУ
Поражены сосредоточение личного состава российского «Рубикона» и место запуска дронов Генштабhttps://racurs.ua/n216845-porajeny-sosredotochenie-lichnogo-sostava-rossiyskogo-rubikona-i-mesto-zapuska-dronov-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 14 жовтня, та в ніч на сьогодні, 15 жовтня, завдали ураження військовим цілям російських окупантів.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема, уражено:
- місце зосередження особового складу підрозділу БпЛА «Рубікон» у районі Новокостянтинівки Запорізької області;
- місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника у районі Донецька. У місті повідомлялося про вибухи та роботу протиповітряної оборони окупантів. Ступінь завданих збитків уточнюється.
Крім того, за результатами попередніх уражень підтверджено пошкодження 13 жовтня 2026 року чотирьох сховищ для зберігання БпЛА в районі Гвардійського (тимчасово окупований Крим). Зафіксовано ознаки вторинної детонації.
Системне ураження місць зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА російських агресорів спрямоване на зменшення їхніх спроможностей завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, — наголошують у Генштабі.