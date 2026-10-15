Сили оборони уразили зосередження особового складу російського «Рубікону» на ТОТ Запоріжжя, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n216845-urajeno-zoseredjennya-osobovogo-skladu-rosiyskogo-rubikonu-ta-misce-zapusku-droniv-genshtab.html

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Сили оборони України вчора, 14 жовтня, та в ніч на сьогодні, 15 жовтня, завдали ураження військовим цілям російських окупантів.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

місце зосередження особового складу підрозділу БпЛА «Рубікон» у районі Новокостянтинівки Запорізької області;

місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника у районі Донецька. У місті повідомлялося про вибухи та роботу протиповітряної оборони окупантів. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, за результатами попередніх уражень підтверджено пошкодження 13 жовтня 2026 року чотирьох сховищ для зберігання БпЛА в районі Гвардійського (тимчасово окупований Крим). Зафіксовано ознаки вторинної детонації.