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Последствия российских обстрелов Киева, фото: ГСЧС

Россияне обстреляли частный жилищный сектор Киева (ФОТО)

16 окт 2026, 09:32
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Російські загарбники обстріляли приватний житловий сектор Києва.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовано такі випадки:

  • вчора, 15 жовтня, ввечері внаслідок чергового російського обстрілу сталася пожежа господарської нежитлової будівлі та приватного житлового будинку у Шевченківському районі столиці. Вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 190 кв. м;
  • у ніч на сьогодні, 16 жовтня, чергова атака спричинила пожежу у Солом’янському районі — горіла господарча будівля.

Інформація щодо жертв чи постраждалих внаслідок подій не надходила.

Наслідки російських обстрілів Києва, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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