Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російських обстрілів Києва, фото: ДСНС

Росіяни обстріляли приватний житловий сектор Києва (ФОТО)

16 жов 2026, 09:32
999

Російські загарбники обстріляли приватний житловий сектор Києва.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовано такі випадки:

  • вчора, 15 жовтня, ввечері внаслідок чергового російського обстрілу сталася пожежа господарської нежитлової будівлі та приватного житлового будинку у Шевченківському районі столиці. Вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 190 кв. м;
  • у ніч на сьогодні, 16 жовтня, чергова атака спричинила пожежу у Солом’янському районі — горіла господарча будівля.

Інформація щодо жертв чи постраждалих внаслідок подій не надходила.

Наслідки російських обстрілів Києва, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів