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Наслідки російських обстрілів Києва, фото: ДСНС
Росіяни обстріляли приватний житловий сектор Києва (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216854-rosiyany-obstrilyaly-pryvatnyy-jytlovyy-sektor-kyieva-foto.htmlРакурс
Російські загарбники обстріляли приватний житловий сектор Києва.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зафіксовано такі випадки:
- вчора, 15 жовтня, ввечері внаслідок чергового російського обстрілу сталася пожежа господарської нежитлової будівлі та приватного житлового будинку у Шевченківському районі столиці. Вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 190 кв. м;
- у ніч на сьогодні, 16 жовтня, чергова атака спричинила пожежу у Солом’янському районі — горіла господарча будівля.
Інформація щодо жертв чи постраждалих внаслідок подій не надходила.