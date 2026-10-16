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Ракурс
Последствия российского обстрела Ровно, фото: Ровенская ОВА

Россияне ударили по жилой инфраструктуре Ровно — семеро пострадавших (ФОТО)

16 окт 2026, 09:53
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 жовтня, атакували безпілотниками Рівненщину.

Є ураження цивільної інфраструктури, зокрема і житлової. Про це повідомляється у Telegram-каналі Рівненської ОВА.

За наслідками атаки на Рівне наразі за медичною допомогою звернулися семеро людей. Госпіталізованих наразі немає.

Повітряна тривога перешкоджає повноцінній роботі відповідних служб.

Разом з керівництвом міської влади працюємо над тим, щоб обстежити пошкоджене житло та тимчасово відселити постраждалих. Мешканці, чиє майно постраждало внаслідок атаки, можуть звернутися на гарячу лінію міськвиконкому — 1553, а також до представників міської ради безпосередньо біля будинку, — розповів очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Наслідки російського обстрілу Рівного, фото: Рівненська ОВА

Источник: Ракурс


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