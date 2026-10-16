Наслідки російського обстрілу Рівного, фото: Рівненська ОВА

https://racurs.ua/ua/n216855-rosiyany-vdaryly-po-jytloviy-infrastrukturi-rivnogo-semero-postrajdalyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 жовтня, атакували безпілотниками Рівненщину.

Є ураження цивільної інфраструктури, зокрема і житлової. Про це повідомляється у Telegram-каналі Рівненської ОВА.

За наслідками атаки на Рівне наразі за медичною допомогою звернулися семеро людей. Госпіталізованих наразі немає.

Повітряна тривога перешкоджає повноцінній роботі відповідних служб.