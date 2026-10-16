Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу Рівного, фото: Рівненська ОВА
Росіяни вдарили по житловій інфраструктурі Рівного — семеро постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216855-rosiyany-vdaryly-po-jytloviy-infrastrukturi-rivnogo-semero-postrajdalyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 жовтня, атакували безпілотниками Рівненщину.
Є ураження цивільної інфраструктури, зокрема і житлової. Про це повідомляється у Telegram-каналі Рівненської ОВА.
За наслідками атаки на Рівне наразі за медичною допомогою звернулися семеро людей. Госпіталізованих наразі немає.
Повітряна тривога перешкоджає повноцінній роботі відповідних служб.
Разом з керівництвом міської влади працюємо над тим, щоб обстежити пошкоджене житло та тимчасово відселити постраждалих. Мешканці, чиє майно постраждало внаслідок атаки, можуть звернутися на гарячу лінію міськвиконкому — 1553, а також до представників міської ради безпосередньо біля будинку, — розповів очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.