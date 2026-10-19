В Ирпене после российских ударов погибла женщина, три человека пропали без вести. Фото:

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Армія РФ завдала масованого комбінованого удару по Київщині балістичними та крилатими ракетами й ударними БпЛА.

В Ірпені Бучанського району травмовано шестеро людей, серед них — троє дітей. Ще троє людей зникли безвісти. Наразі тривають пошуки. Про це керівник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у Telegram.

Перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Пашинський у Telegram поінформував, що внаслідок прямого влучання по приватному сектору міста загинула жінка.

У Бучанському районі внаслідок обстрілів пошкоджені 11 приватних будинків, шість автомобілів, виробниче та складське приміщення. Також зазначили пошкоджень заклад освіти, а в багатоквартирних житлових будинках вибито вікна.

У Вишгородському районі пошкоджений приватний будинок, п’ять автомобілів та об'єкт інфраструктури.

На місцях влучань працюють всі відповідні служби, щоб допомогти людям і ліквідувати наслідки атаки.

Нагадаємо, в ніч проти 19 жовтня та вночі російські війська атакували Київ балістичними та крилатими ракетами. Внаслідок обстрілів загинула 21-річна дівчина, ще восьмеро осіб постраждали. У Соломʼянському районі уламки ракети влучили в 25-поверховий житловий будинок. У Дніпровському районі було зафіксоване влучання на територію нежитлової забудови, а в Деснянському — в медичний центр.