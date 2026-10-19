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Российские обстрелы Киева вывели из строя оборудование дата-центра «Датагруп». Фото:

Российский баллистический удар уничтожил дата-центр «Датагруп» в Киеве

19 окт 2026, 11:28
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Російський обстріл Києва балістикою вивів з ладу обладнання дата-центру «Датагруп».

Відновлення дата-центру та його подальша робота неможливі. На щастя, співробітники компанії не постраждали. «Датагруп» зараз працює через резервні майданчики. Про це компанія Facebook 19 жовтня повідомила у Facebook.

Внаслідок нічної балістичної атаки повністю виведені з ладу обладнання та інфраструктура датаценту Датагруп, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 жовтня в Києві після масованої російської атаки припиняв роботу дата-центр «Омега Телеком». У компанії заявляли, що продовжують відновляти канали зв’язку та доступ до мережі Інтернет на резервних майданчиках.

Источник: Ракурс


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