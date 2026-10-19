Российский баллистический обстрел повредил контактный зоопарк в Киеве. Фото:

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Ракурс

Російський обстріл пошкодив контактний зоопарк «Звірополіс» у Києві.

Він постраждав вночі у понеділок, 19 жовтня, внаслідок ворожого ракетного удару по ТРЦ Cosmo Multimall. Тварини, на щастя, не постраждали. Про це команда контактного зоопарку повідомила у соцмережах.

Унаслідок ракетного удару по ТРЦ, де розташована одна з наших локацій «Звірополіс», ми також зазнали пошкоджень. Зараз перед нами стоїть важливе завдання — відновити наш простір і подбати про те, щоб наші тваринки мали все необхідне, — йдеться у повідомленні.

Працівники зоопарку запевнили, що наразі вони займаються їхньою евакуацією до безпечних місць.

У контактному зоопарку «Звірополіс» представлені екзотичні тварини: мавпи, кролики, лемури, копібара, морські свинки, їжаки, коти та інші малі тварини.

Нагадаємо, 15 червня російські окупанти завдали два удари безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова. Було влучання по території зоопарку, де загинули кілька тварин. Інших тваринок вдалося врятувати та вивести у безпечне місце.