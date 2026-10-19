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Впечатлен ряд важных объектов врага, инфографика: Генштаб ВСУ
Силы обороны поразили РЛС и склады боекомплекта врага — Генштабhttps://racurs.ua/n216898-sily-oborony-porazili-rls-i-sklady-boekomplekta-vraga-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 18 жовтня, та в ніч на сьогодні, 19 жовтня, завдали ураження по низці важливих об'єктів російських загарбників.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема, уражено радіолокаційну станцію в районі Трубчевська Брянської області РФ.
Методичне ураження російських РЛС, зокрема, створює прогалини в радіолокаційному полі противника та послаблює його систему протиповітряної оборони. Це дозволяє Силам оборони України успішніше застосовувати безпілотні системи на всіх рівнях — від тактичної зони вздовж лінії бойового зіткнення до військових об'єктів у глибині території рф, — наголошують у Генштабі.
Крім того, українські воїни уразили:
- вогневу позицію артилерії та позицію розрахунків БпЛА росіян в районі населеного пункту Лиман Перший Харківської області;
- склади боєприпасів армії рф в районах населених пунктів Грінталь і Тернове, а також склад матеріально-технічних засобів в районі Пелагіївки на Донеччині;
- зосередження живої сили окупантів в районах Свободного та Володимирівки Донецької області і Набережного на Запоріжжі.
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