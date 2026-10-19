На Південно-Слобожанському напрямку російський загарбник здався в полон дрону 4-го прикордонного загону.

Відповідне відео сьогодні, 19 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Під час бойової роботи спільний екіпаж «СТРІКС» та прикордонної комендатури швидкого реагування виявив малу піхотну групу противника й завдав по ній вогневого ураження, — розповіли у ДПСУ. — Після цього один із російських військовослужбовців ухвалив єдине правильне рішення — припинити опір і здатися в полон, зберігши собі життя.