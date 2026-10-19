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Взятие в плен русского захватчика, скриншот видео
Россиянин сдался в плен дрону с громкоговорителем (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216893-rossiyanin-sdalsya-v-plen-dronu-s-gromkogovoritelem-video.htmlРакурс
На Південно-Слобожанському напрямку російський загарбник здався в полон дрону 4-го прикордонного загону.
Відповідне відео сьогодні, 19 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Під час бойової роботи спільний екіпаж «СТРІКС» та прикордонної комендатури швидкого реагування виявив малу піхотну групу противника й завдав по ній вогневого ураження, — розповіли у ДПСУ. — Після цього один із російських військовослужбовців ухвалив єдине правильне рішення — припинити опір і здатися в полон, зберігши собі життя.
Зазначається, що прикордонний дрон супроводив російського військового до українських позицій. Увесь маршрут залишався під пильним контролем операторів.