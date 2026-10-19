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Ракурс
Взяття в полон російського загарбника, скріншот відео

Росіянин здався в полон дрону з гучномовцем (ВІДЕО)

19 жов 2026, 15:57
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На Південно-Слобожанському напрямку російський загарбник здався в полон дрону 4-го прикордонного загону.

Відповідне відео сьогодні, 19 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Під час бойової роботи спільний екіпаж «СТРІКС» та прикордонної комендатури швидкого реагування виявив малу піхотну групу противника й завдав по ній вогневого ураження, — розповіли у ДПСУ. — Після цього один із російських військовослужбовців ухвалив єдине правильне рішення — припинити опір і здатися в полон, зберігши собі життя.

Зазначається, що прикордонний дрон супроводив російського військового до українських позицій. Увесь маршрут залишався під пильним контролем операторів.

Джерело: Ракурс


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