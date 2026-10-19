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Ракурс
Уражено низку важливих об’єктів ворога, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили РЛС та склади боєкомплекту ворога — Генштаб

19 жов 2026, 18:47
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Сили оборони України вчора, 18 жовтня, та в ніч на сьогодні, 19 жовтня, завдали ураження по низці важливих об'єктів російських загарбників.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено радіолокаційну станцію в районі Трубчевська Брянської області РФ.

Методичне ураження російських РЛС, зокрема, створює прогалини в радіолокаційному полі противника та послаблює його систему протиповітряної оборони. Це дозволяє Силам оборони України успішніше застосовувати безпілотні системи на всіх рівнях — від тактичної зони вздовж лінії бойового зіткнення до військових об'єктів у глибині території рф, — наголошують у Генштабі.

Крім того, українські воїни уразили:

  • вогневу позицію артилерії та позицію розрахунків БпЛА росіян в районі населеного пункту Лиман Перший Харківської області;
  • склади боєприпасів армії рф в районах населених пунктів Грінталь і Тернове, а також склад матеріально-технічних засобів в районі Пелагіївки на Донеччині;
  • зосередження живої сили окупантів в районах Свободного та Володимирівки Донецької області і Набережного на Запоріжжі.

Джерело: Ракурс


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