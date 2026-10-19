Уражено низку важливих об’єктів ворога, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n216898-syly-oborony-urazyly-rls-ta-sklady-boiekomplektu-voroga-genshtab.html

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Сили оборони України вчора, 18 жовтня, та в ніч на сьогодні, 19 жовтня, завдали ураження по низці важливих об'єктів російських загарбників.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено радіолокаційну станцію в районі Трубчевська Брянської області РФ.

Методичне ураження російських РЛС, зокрема, створює прогалини в радіолокаційному полі противника та послаблює його систему протиповітряної оборони. Це дозволяє Силам оборони України успішніше застосовувати безпілотні системи на всіх рівнях — від тактичної зони вздовж лінії бойового зіткнення до військових об'єктів у глибині території рф, — наголошують у Генштабі.

Крім того, українські воїни уразили: