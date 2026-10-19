Сергей Корецкий, фото: t.me/Koretskyi_official

https://racurs.ua/n216899-na-etoy-nedele-finalizuem-izmeneniya-v-sistemu-bronirovaniya-koreckiy.html

Ракурс

Зміни до системи бронювання, покликані зробити її більш справедливою, будуть фіналізовані цього тижня.

Про це сьогодні, 19 жовтня, в інтерв’ю «ВВС Україна» розповів прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За словами Корецького, зміни спрямовані проти зловживань, які існують.

Прем'єр запевнив, що справді критичних для держави підприємств ці зміни не торкнуться — вони працюватимуть як і раніше.

Переглядаємо лише ті випадки, коли статус критичності використовують формально, щоб забронювати людей, не пов’язаних із дійсно критичною роботою, — додав він.

Корецький наголосив, що Генштаб потребує військових і мобілізації. Водночас статистика останніх 6−8 місяців показує - динаміка щомісячного бронювання та або відстрочки становить десятки тисяч щомісяця: