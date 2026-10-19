Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Сергей Корецкий, фото: t.me/Koretskyi_official

На этой неделе финализуем изменения в систему бронирования — Корецкий

19 окт 2026, 19:28
999

Зміни до системи бронювання, покликані зробити її більш справедливою, будуть фіналізовані цього тижня.

Про це сьогодні, 19 жовтня, в інтерв’ю «ВВС Україна» розповів прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За словами Корецького, зміни спрямовані проти зловживань, які існують.

Прем'єр запевнив, що справді критичних для держави підприємств ці зміни не торкнуться — вони працюватимуть як і раніше.

Переглядаємо лише ті випадки, коли статус критичності використовують формально, щоб забронювати людей, не пов’язаних із дійсно критичною роботою, — додав він.

Корецький наголосив, що Генштаб потребує військових і мобілізації. Водночас статистика останніх 6−8 місяців показує - динаміка щомісячного бронювання та або відстрочки становить десятки тисяч щомісяця:

І це все зростає просто якимись неймовірними темпами. Якщо ця динаміка збережеться, то скоро будуть заброньовані абсолютно всі.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров