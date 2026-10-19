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Сергій Корецький, фото: t.me/Koretskyi_official
Цього тижня фіналізуємо зміни до системи бронювання — Корецькийhttps://racurs.ua/ua/n216899-cogo-tyjnya-finalizuiemo-zminy-do-systemy-bronuvannya-koreckyy.htmlРакурс
Зміни до системи бронювання, покликані зробити її більш справедливою, будуть фіналізовані цього тижня.
Про це сьогодні, 19 жовтня, в інтерв’ю «ВВС Україна» розповів прем'єр-міністр Сергій Корецький.
За словами Корецького, зміни спрямовані проти зловживань, які існують.
Прем'єр запевнив, що справді критичних для держави підприємств ці зміни не торкнуться — вони працюватимуть як і раніше.
Переглядаємо лише ті випадки, коли статус критичності використовують формально, щоб забронювати людей, не пов’язаних із дійсно критичною роботою, — додав він.
Корецький наголосив, що Генштаб потребує військових і мобілізації. Водночас статистика останніх 6−8 місяців показує - динаміка щомісячного бронювання та або відстрочки становить десятки тисяч щомісяця:
І це все зростає просто якимись неймовірними темпами. Якщо ця динаміка збережеться, то скоро будуть заброньовані абсолютно всі.