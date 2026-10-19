418 из 463 российских ударных БпЛА обезврежены за 18 октября — Генштабhttps://racurs.ua/n216901-418-iz-463-rossiyskih-udarnyh-bpla-obezvrejeny-za-18-oktyabrya-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України за 18 жовтня знешкодили 418 із 463 російських ударних БпЛА.
Про це сьогодні, 19 жовтня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що:
- протягом 18 жовтня ворог застосував 463 ударні БпЛА різних типів — «Шахед-131/136/238», «Пародія», «Гербера», «Бандероль/Дань-Т» та «Італмас»;
- Сили протиповітряної оборони України знешкодили 418 із них. Ефективність протидії становила 90,28%.
За цими цифрами стоїть щоденна складна робота наших захисників і захисниць. Втім, навіть такий високий показник не гарантує повної безпеки. Кожен безпілотник, який не вдалося знешкодити, залишається загрозою для людей, — наголошують у Генштабі. — Тому просимо не нехтувати сигналами повітряної тривоги та не поширювати в соціальних мережах інформацію про роботу ППО.
У Генштабі додали, що Сили оборони продовжують посилювати протиповітряну оборону, вдосконалювати способи виявлення та знищення ворожих цілей і нарощувати спроможності для протидії новим загрозам, зокрема реактивним ударним БпЛА.