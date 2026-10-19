Сили оборони України за 18 жовтня знешкодили 418 із 463 російських ударних БпЛА.

Про це сьогодні, 19 жовтня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що:

За цими цифрами стоїть щоденна складна робота наших захисників і захисниць. Втім, навіть такий високий показник не гарантує повної безпеки. Кожен безпілотник, який не вдалося знешкодити, залишається загрозою для людей, — наголошують у Генштабі. — Тому просимо не нехтувати сигналами повітряної тривоги та не поширювати в соціальних мережах інформацію про роботу ППО.