Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сили оборони за добу знешкодили понад 400 ударних БпЛА ворога, інфографіка: Генштаб ЗСУ

418 із 463 російських ударних БпЛА знешкоджено за 18 жовтня — Генштаб

19 жов 2026, 20:41
999

Сили оборони України за 18 жовтня знешкодили 418 із 463 російських ударних БпЛА.

Про це сьогодні, 19 жовтня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що:

  • протягом 18 жовтня ворог застосував 463 ударні БпЛА різних типів — «Шахед-131/136/238», «Пародія», «Гербера», «Бандероль/Дань-Т» та «Італмас»;
  • Сили протиповітряної оборони України знешкодили 418 із них. Ефективність протидії становила 90,28%.

За цими цифрами стоїть щоденна складна робота наших захисників і захисниць. Втім, навіть такий високий показник не гарантує повної безпеки. Кожен безпілотник, який не вдалося знешкодити, залишається загрозою для людей, — наголошують у Генштабі. — Тому просимо не нехтувати сигналами повітряної тривоги та не поширювати в соціальних мережах інформацію про роботу ППО.

У Генштабі додали, що Сили оборони продовжують посилювати протиповітряну оборону, вдосконалювати способи виявлення та знищення ворожих цілей і нарощувати спроможності для протидії новим загрозам, зокрема реактивним ударним БпЛА.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів