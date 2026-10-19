Володимир Зеленський, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

https://racurs.ua/ua/n216895-28-vajlyvyh-obiektiv-energetyky-urajeni-ostannou-hvyleu-rosiyskyh-atak-zelenskyy.html

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Чергова хвиля російських атак призвела до ураження 28 підстанцій та інших важливих об'єктів енергетики в Україні.

Про це сьогодні, 19 жовтня, повідомив на своїх сторінках у соцмережах президент України Володимир Зеленський за результатами селектору по ситуації в областях.

Всюди тривають відновлювальні роботи й поступово повертають електрику людям. Вдячний кожній ремонтній бригаді, усім працівникам і працівницям енергетичних компаній, — зазначив Зеленський.

Зеленський додав, що разом із міністром оборони, головнокомандувачем ЗСУ та командувачем Повітряних сил визначили додаткові спроможності по виробництву турелей, які показали себе дуже добре у протидії «шахедам»:

Збільшуємо замовлення, і важливо максимально прискорити всі процеси: організаційні, фінансові та виробничі. Є доручення щодо контактів із державами Балтії в контексті підтримки нашої логістики — очікую на доповідь МЗС України щодо цього.

Варто додати, що прес-служба Рівненської ОВА повідомляє, що через ураження критичної інфраструктури в області наразі складна ситуація з електропостачанням.

Постійні атаки не дозволяють енергетикам оперативно провести відновлювальні роботи, — наголошує очільник ОВА Олександр Коваль.

Згодом він додав, що на 19 та 20 жовтня на Рівненщині заплановане запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії.