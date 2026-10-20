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Украинский НРК был атакован двумя вражескими дронами, скриншот видео
Украинский НРК уцелел после атаки двух вражеских дронов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216919-ukrainskiy-nrk-ucelel-posle-ataki-dvuh-vrajeskih-dronov-video.htmlРакурс
Український військовим вдалося повернути наземний роботизований комплекс після двох влучань російських FPV-дронів.
Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
Зазначається, що в момент атаки український НРК «Змій» повертався після місії, яка полягала у доставці військовим на передову спорядження і води.
НРК почергово був атакований двома ворожими FPV-дронами. Зв’язок з ним зник, але згодом відновився, тож наземний комплекс вдалося повернути.