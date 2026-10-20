Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Український НРК був атакований двома ворожими дронами, скріншот відео

Український НРК вцілів після атаки двох ворожих дронів (ВІДЕО)

20 жов 2026, 15:19
999

Український військовим вдалося повернути наземний роботизований комплекс після двох влучань російських FPV-дронів.

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що в момент атаки український НРК «Змій» повертався після місії, яка полягала у доставці військовим на передову спорядження і води.

НРК почергово був атакований двома ворожими FPV-дронами. Зв’язок з ним зник, але згодом відновився, тож наземний комплекс вдалося повернути.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів