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Український НРК був атакований двома ворожими дронами, скріншот відео
Український НРК вцілів після атаки двох ворожих дронів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216919-ukrayinskyy-nrk-vciliv-pislya-ataky-dvoh-vorojyh-droniv-video.htmlРакурс
Український військовим вдалося повернути наземний роботизований комплекс після двох влучань російських FPV-дронів.
Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
Зазначається, що в момент атаки український НРК «Змій» повертався після місії, яка полягала у доставці військовим на передову спорядження і води.
НРК почергово був атакований двома ворожими FPV-дронами. Зв’язок з ним зник, але згодом відновився, тож наземний комплекс вдалося повернути.