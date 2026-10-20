Український НРК був атакований двома ворожими дронами, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n216919-ukrayinskyy-nrk-vciliv-pislya-ataky-dvoh-vorojyh-droniv-video.html

Ракурс

Український військовим вдалося повернути наземний роботизований комплекс після двох влучань російських FPV-дронів.

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що в момент атаки український НРК «Змій» повертався після місії, яка полягала у доставці військовим на передову спорядження і води.

НРК почергово був атакований двома ворожими FPV-дронами. Зв’язок з ним зник, але згодом відновився, тож наземний комплекс вдалося повернути.