Россияне попали в операционную Института Стражеско в Киеве. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n216927-rf-atakovala-institut-strajesko-v-kieve-bylo-popadanie-v-operacionnuu.html

Ракурс

Армія РФ 20 жовтня атакувала Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України в Києві.

Ворожий удар прийшовся по одній із операційних. Приміщення зазнало значних руйнувань. Легких ушкоджень зазнав пацієнт лікарні. Про це Міністерство охорони здоров’я повідомило у Telegram.

У МОЗ наголосили, що це вже друга російська атака на медичний заклад. Раніше окупанти вдарили по ньому 28 вересня 2025 рокую Тоді під час обстрілу загинула 50-річна Оксана Катеруша — медична сестра і пацієнт інституту.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький у Telegram поінформував, що Інститут рятує людей із хворобами серця з усієї України. Тут оперують, виходжують після інфарктів і повертають людям життя.

Нагадаємо, 20 жовтня на Київщині під час російської атаки на автодорогу М-05 «Київ — Одеса» загинув водій шатла, який надавав послуги з перевезення з Києва до Національного військового меморіального кладовища. У шатлі також перебували пасажири, але ніхто з них не постраждав.