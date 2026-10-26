ВСУ поразили российские узлы связи, пункт управления и мастерскую БпЛА. Фото:

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Ракурс

Збройні сили України завдали нових ударів по російських військових об'єктах 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня.

У районі окупованого Мелітополя Запорізької області українські війська уразили вузол зв’язку підрозділу окупантів, що порушило зв’язок і управління військами противника. А в районі Мирнограда Донецької області та в районі населеного пункту Червоногірка Запорізької області були уражені пункти управління ворога, що ускладнило противнику координацію підрозділів на полі бою. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

На окупованому Запоріжжі в районі Вишневого було завдано удару по пункт управління БпЛА. А в районі Мелітополя зафіксовано приліт у майстерню російських безпілотників. Таким чином у росіян було зменшено спроможності атакувати дронами позиції Сил оборони та прифронтові громади.

У Луганській області в районах Комісарівки та Катеринівки були уражені склади матеріально-технічних засобів ворога. Знищення запасів ускладнює противнику забезпечення підрозділів.

Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, 23 жовтня було завдано ракетного удару по заводу «Протон» в Орлі. Продукція цього заводу, зокрема, використовується у виробництві крилатих авіаційних ракет С-71 «Ковер», балістичних ракет 9М723 «Іскандер-М» та зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С1».