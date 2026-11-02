Россияне атаковали FPV-дронами спецтранспорт в Харьковской области, фото: Google Gemini

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Два удари FPV-дронами по вантажних автомобілях спеціального транспорту сталися сьогодні, 2 листопада, поблизу одного з населених пунктів Малоданилівської громади Харківського району.

Одне з влучань сталося безпосередньо на автобусній зупинці. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова громади Олександр Гололобов.

На превеликий жаль, унаслідок атаки загинув працівник спеціального транспорту, — зазначив Гололобов.

Голова громади наголошує, що дорога Дергачі — П’ятихатки стає дедалі небезпечнішою:

атаки на транспортні засоби продовжуються;

ризики для водіїв та пасажирів зростають.