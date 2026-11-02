Російські FPV-дрони атакували спецтранспорт на Харківщині, загинула людина

Російські FPV-дрони атакували спецтранспорт на Харківщині, загинула людинаhttps://racurs.ua/ua/n217170-rosiyski-fpv-drony-atakuvaly-spectransport-na-harkivschyni-zagynula-ludyna.htmlРакурс
Два удари FPV-дронами по вантажних автомобілях спеціального транспорту сталися сьогодні, 2 листопада, поблизу одного з населених пунктів Малоданилівської громади Харківського району.
Одне з влучань сталося безпосередньо на автобусній зупинці. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова громади Олександр Гололобов.
На превеликий жаль, унаслідок атаки загинув працівник спеціального транспорту, — зазначив Гололобов.
Голова громади наголошує, що дорога Дергачі — П’ятихатки стає дедалі небезпечнішою:
- атаки на транспортні засоби продовжуються;
- ризики для водіїв та пасажирів зростають.
Наполегливо прошу всіх мешканців бути максимально обережними! За можливості утримуйтеся від пересування цією дорогою без нагальної потреби, не затримуйтеся на відкритих ділянках та уважно стежте за безпековою ситуацією, — наголосив він.