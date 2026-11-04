Последствия российских авиаударов по Славянску, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n217232-14-domov-i-dva-adminzdaniya-povrejdeny-rossiyskimi-aviaudarami-v-slavyanske-foto.html

Ракурс

Внаслідок російських авіаударів по Слов’янську на Донеччині пошкоджені 14 будинків та дві адмінбудівлі.

Про це сьогодні, 4 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Під прицілом опинився приватний сектор та об'єкти цивільної інфраструктури. Виникли пожежі у будинку та адмінбудівлі, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що надзвичайники локалізували загоряння, однак через постійну загрозу повторних обстрілів гасіння довелося призупинити. Інформації про постраждалих немає.

Очільник Слов’янської МВА Вадим Лях на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що сьогодні близько 11.00 російський ФАБ-250 влучив у непрацюючий медзаклад у центральній частині Слов’янська.

Він наголосив, що ця лікарня вже не вперше потерпає від ворожих обстрілів: