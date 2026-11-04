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Ракурс
Наслідки російських авіаударів по Слов’янську, фото: ДСНС

14 будинків та дві адмінбудівлі пошкоджені російськими авіаударами у Слов’янську (ФОТО)

4 лис 2026, 19:44
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Внаслідок російських авіаударів по Слов’янську на Донеччині пошкоджені 14 будинків та дві адмінбудівлі.

Про це сьогодні, 4 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Під прицілом опинився приватний сектор та об'єкти цивільної інфраструктури. Виникли пожежі у будинку та адмінбудівлі, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що надзвичайники локалізували загоряння, однак через постійну загрозу повторних обстрілів гасіння довелося призупинити. Інформації про постраждалих немає.

Очільник Слов’янської МВА Вадим Лях на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що сьогодні близько 11.00 російський ФАБ-250 влучив у непрацюючий медзаклад у центральній частині Слов’янська.

Він наголосив, що ця лікарня вже не вперше потерпає від ворожих обстрілів:

Будівля є памʼяткою архітектури. З самого початку 20 століття тут рятували життя людей. Пошкоджено також інші корпуси медзакладу, приватні будинки. На щастя, без постраждалих.

Наслідки російських авіаударів по Слов’янську, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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