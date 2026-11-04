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Наслідки російських авіаударів по Слов’янську, фото: ДСНС
14 будинків та дві адмінбудівлі пошкоджені російськими авіаударами у Слов’янську (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217232-14-budynkiv-ta-dvi-adminbudivli-poshkodjeni-rosiyskymy-aviaudaramy-u-slov-yansku-foto.htmlРакурс
Внаслідок російських авіаударів по Слов’янську на Донеччині пошкоджені 14 будинків та дві адмінбудівлі.
Про це сьогодні, 4 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
Під прицілом опинився приватний сектор та об'єкти цивільної інфраструктури. Виникли пожежі у будинку та адмінбудівлі, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що надзвичайники локалізували загоряння, однак через постійну загрозу повторних обстрілів гасіння довелося призупинити. Інформації про постраждалих немає.
Очільник Слов’янської МВА Вадим Лях на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що сьогодні близько 11.00 російський ФАБ-250 влучив у непрацюючий медзаклад у центральній частині Слов’янська.
Він наголосив, що ця лікарня вже не вперше потерпає від ворожих обстрілів:
Будівля є памʼяткою архітектури. З самого початку 20 століття тут рятували життя людей. Пошкоджено також інші корпуси медзакладу, приватні будинки. На щастя, без постраждалих.