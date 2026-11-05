Россияне за сутки потеряли более 2,3 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n217239-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-2-tys-380-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 599 тис. 390 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 2 тис. 380 осіб. Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 454 танки;

25 тис. 643 бойові броньовані машини;

51 тис. 902 одиниці артилерійських систем;

2 тис. 254 одиниці РСЗВ;

1 тис. 738 одиниць засобів ППО;

452 літаки;

356 гелікоптерів;

3 тис. 77 наземних робототехнічних комплексів;

596 тис. 221 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 192 крилаті ракети;

35 кораблів та катерів;

два підводні човни;

170 тис. 256 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 873 одиниці спеціальної техніки.

Протягом минулої доби відбулося 184 бойових зіткнення.

Учора авіація противника завдала 89 авіаударів, зокрема скинула 289 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7 тис. 45 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 449 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

Артилерійських обстрілів зазнали такі населені пункти:

Уланове, Юнаківка, Храпівщина, Бачівськ, Писарівка, Хотінь та Мар’їне Сумської області;

Берилівка Чернігівської області.

Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Могриця, Лужки, Мар’їне, Сінне, Іволжанське та Суми.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один район зосередження особового складу та два пункти управління безпілотниками противника.