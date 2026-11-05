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Россияне за сутки потеряли более 2,3 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российские захватчики за сутки потеряли 2 тыс. 380 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

5 ноя 2026, 08:23
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 599 тис. 390 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 2 тис. 380 осіб. Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 12 тис. 454 танки;
  • 25 тис. 643 бойові броньовані машини;
  • 51 тис. 902 одиниці артилерійських систем;
  • 2 тис. 254 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 738 одиниць засобів ППО;
  • 452 літаки;
  • 356 гелікоптерів;
  • 3 тис. 77 наземних робототехнічних комплексів;
  • 596 тис. 221 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 5 тис. 192 крилаті ракети;
  • 35 кораблів та катерів;
  • два підводні човни;
  • 170 тис. 256 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 873 одиниці спеціальної техніки.

Протягом минулої доби відбулося 184 бойових зіткнення.

Учора авіація противника завдала 89 авіаударів, зокрема скинула 289 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7 тис. 45 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 449 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

Артилерійських обстрілів зазнали такі населені пункти:

  • Уланове, Юнаківка, Храпівщина, Бачівськ, Писарівка, Хотінь та Мар’їне Сумської області;
  • Берилівка Чернігівської області.

Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Могриця, Лужки, Мар’їне, Сінне, Іволжанське та Суми.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один район зосередження особового складу та два пункти управління безпілотниками противника.

Источник: Ракурс


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