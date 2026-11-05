Российские захватчики за сутки потеряли 2 тыс. 380 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n217239-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-2-tys-380-chelovek-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 599 тис. 390 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 2 тис. 380 осіб. Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 12 тис. 454 танки;
- 25 тис. 643 бойові броньовані машини;
- 51 тис. 902 одиниці артилерійських систем;
- 2 тис. 254 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 738 одиниць засобів ППО;
- 452 літаки;
- 356 гелікоптерів;
- 3 тис. 77 наземних робототехнічних комплексів;
- 596 тис. 221 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 5 тис. 192 крилаті ракети;
- 35 кораблів та катерів;
- два підводні човни;
- 170 тис. 256 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 873 одиниці спеціальної техніки.
Протягом минулої доби відбулося 184 бойових зіткнення.
Учора авіація противника завдала 89 авіаударів, зокрема скинула 289 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7 тис. 45 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 449 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.
Артилерійських обстрілів зазнали такі населені пункти:
- Уланове, Юнаківка, Храпівщина, Бачівськ, Писарівка, Хотінь та Мар’їне Сумської області;
- Берилівка Чернігівської області.
Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Могриця, Лужки, Мар’їне, Сінне, Іволжанське та Суми.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один район зосередження особового складу та два пункти управління безпілотниками противника.