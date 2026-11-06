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Ракурс
Россияне атаковали энергообъект в Житомирской области, фото: ChatGPT

Россия поразила энергообъект в Житомирской области — ухудшилась ситуация с обеспечением Киева

6 ноя 2026, 21:12
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Російські загарбники завдали удару по енергооб'єкту у Житомирі, що призвело до погіршення ситуації із енергозабезпеченням Києва.

Про це сьогодні, 6 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У звʼязку із пошкодженням енергообʼєкта в Житомирі, погіршилася ситуація і з енергозабезпеченням столиці. Та знизився тиск в системі водопостачання Києва, — зазначив Кличко. — На станціях, де є така можливість «Київводоканал» перемикає живлення на генератори.

Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко у своєму Telegram-каналі повідомив. що ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури в Житомирській громаді.

На місці працюють ремонтні бригади, які оцінюють масштаб пошкоджень обладнання та заходи необхідні для відновлення енергопостачання, — зазначив він. — Більш докладно про час необхідний для проведення ремонтних робіт можна буде сказати згодом, після експертної оцінки.

Источник: Ракурс


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