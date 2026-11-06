Россия поразила энергообъект в Житомирской области — ухудшилась ситуация с обеспечением Киева

Россияне атаковали энергообъект в Житомирской области, фото: ChatGPT

https://racurs.ua/n217289-rossiya-porazila-energoobekt-v-jitomirskoy-oblasti-uhudshilas-situaciya-s-obespecheniem-kieva.html

Ракурс

Російські загарбники завдали удару по енергооб'єкту у Житомирі, що призвело до погіршення ситуації із енергозабезпеченням Києва.

Про це сьогодні, 6 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У звʼязку із пошкодженням енергообʼєкта в Житомирі, погіршилася ситуація і з енергозабезпеченням столиці. Та знизився тиск в системі водопостачання Києва, — зазначив Кличко. — На станціях, де є така можливість «Київводоканал» перемикає живлення на генератори.

Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко у своєму Telegram-каналі повідомив. що ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури в Житомирській громаді.