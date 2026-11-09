Российские захватчики совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n217294-317-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-9-noyabrya-vozdushnye-sily-inforgafika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 листопада (з 18.00 08 листопада), атакували Україну 317 ударними БпЛА типу Shahed (105 із них — реактивні), S8000 «Бандероль"/"Дань-Т», «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски безпілотників здійснювалися із напрямків російських: Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Шаталово і Міллерово, а також із тимчасово окупованих Донецька та Чауда і Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00: