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Російські загарбники здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
317 БпЛА атакували Україну в ніч на 9 листопада — Повітряні сили (ІНФОРГАФІКА)https://racurs.ua/ua/n217294-317-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-9-lystopada-povitryani-syly-inforgafika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 листопада (з 18.00 08 листопада), атакували Україну 317 ударними БпЛА типу Shahed (105 із них — реактивні), S8000 «Бандероль"/"Дань-Т», «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія».
Запуски безпілотників здійснювалися із напрямків російських: Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Шаталово і Міллерово, а також із тимчасово окупованих Донецька та Чауда і Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 271 ворожий БпЛА типу Shahed (81 із них — реактивні), п’ять S8000 «Бандероль"/"Дань-Т», «Гербера», дрони інших типів;
- зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 31 локації, а також падіння збитих (уламки) на дев’яти локаціях;
- декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.
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