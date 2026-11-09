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Російські загарбники здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

317 БпЛА атакували Україну в ніч на 9 листопада — Повітряні сили (ІНФОРГАФІКА)

9 лис 2026, 08:56
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 листопада (з 18.00 08 листопада), атакували Україну 317 ударними БпЛА типу Shahed (105 із них — реактивні), S8000 «Бандероль"/"Дань-Т», «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски безпілотників здійснювалися із напрямків російських: Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Шаталово і Міллерово, а також із тимчасово окупованих Донецька та Чауда і Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 271 ворожий БпЛА типу Shahed (81 із них — реактивні), п’ять S8000 «Бандероль"/"Дань-Т», «Гербера», дрони інших типів;
  • зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 31 локації, а також падіння збитих (уламки) на дев’яти локаціях;
  • декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Джерело: Ракурс


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