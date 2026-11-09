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Силы обороны поразили АО «Завод имени Морозова», фото: Wikimapia

Поражен завод-производитель топлива для «Искандеров» — Генштаб

9 ноя 2026, 13:12
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Сили оборони України уразили одне з російських підприємств, яке виробляє паливо для ракет — АТ «Завод імені Морозова».

Про це сьогодні, 9 листопада, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Кожен «Іскандер», який летить на українське місто, має свою біографію і починається вона не на пусковій установці, а у цеху заводу, де виготовляють паливо, яке піднімає ракету у небо, — наголошують у Генштабі.

АТ «Завод імені Морозова» розташоване знаходиться неподалік Санкт-Петербурга:

  • тут виробляють вибухові речовини і розробили тверде паливо для двигунів ракетних комплексів «Тополь-М»;
  • для балістичних ракет 9М723 «Іскандер-М» завод робить і постачає твердопаливні заряди до двигунів 9Х820.

Це підприємство ВПК входить до державної корпорації «Ростех» і є однією з важливих ланок ланцюжка, який дає армії РФ балістику.

У ніч на 9 листопада в цю біографію втрутилися Сили оборони України. Підрозділи уразили підприємство і пошкодили одразу три виробничі цехи. Масштаби збитків уточнюються, — зазначили у Генштабі.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що кожен такий удар ускладнює ворогу випуск ракет для «Іскандерів», якими він б'є по українських містах: ланцюжок рветься на самому початку, задовго до пускової установки.

Україна діє в межах права на самооборону, яке гарантує стаття 51 Статуту ООН. Сили оборони системно підривають воєнно-економічний потенціал агресора, щоб змусити рф припинити збройну агресію проти України, — додали у Генштабі ЗСУ.

Источник: Ракурс


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