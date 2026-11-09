Силы обороны поразили АО «Завод имени Морозова», фото: Wikimapia

https://racurs.ua/n217300-porajen-zavod-proizvoditel-topliva-dlya-iskanderov-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України уразили одне з російських підприємств, яке виробляє паливо для ракет — АТ «Завод імені Морозова».

Про це сьогодні, 9 листопада, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Кожен «Іскандер», який летить на українське місто, має свою біографію і починається вона не на пусковій установці, а у цеху заводу, де виготовляють паливо, яке піднімає ракету у небо, — наголошують у Генштабі.

АТ «Завод імені Морозова» розташоване знаходиться неподалік Санкт-Петербурга:

тут виробляють вибухові речовини і розробили тверде паливо для двигунів ракетних комплексів «Тополь-М»;

для балістичних ракет 9М723 «Іскандер-М» завод робить і постачає твердопаливні заряди до двигунів 9Х820.

Це підприємство ВПК входить до державної корпорації «Ростех» і є однією з важливих ланок ланцюжка, який дає армії РФ балістику.

У ніч на 9 листопада в цю біографію втрутилися Сили оборони України. Підрозділи уразили підприємство і пошкодили одразу три виробничі цехи. Масштаби збитків уточнюються, — зазначили у Генштабі.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що кожен такий удар ускладнює ворогу випуск ракет для «Іскандерів», якими він б'є по українських містах: ланцюжок рветься на самому початку, задовго до пускової установки.