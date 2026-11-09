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Сили оборони уразили АТ «Завод імені Морозова», фото: Wikimapia
Уражено завод-виробник палива для «Іскандерів» — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n217300-urajeno-zavod-vyrobnyk-palyva-dlya-iskanderiv-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України уразили одне з російських підприємств, яке виробляє паливо для ракет — АТ «Завод імені Морозова».
Про це сьогодні, 9 листопада, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Кожен «Іскандер», який летить на українське місто, має свою біографію і починається вона не на пусковій установці, а у цеху заводу, де виготовляють паливо, яке піднімає ракету у небо, — наголошують у Генштабі.
АТ «Завод імені Морозова» розташоване знаходиться неподалік Санкт-Петербурга:
- тут виробляють вибухові речовини і розробили тверде паливо для двигунів ракетних комплексів «Тополь-М»;
- для балістичних ракет 9М723 «Іскандер-М» завод робить і постачає твердопаливні заряди до двигунів 9Х820.
Це підприємство ВПК входить до державної корпорації «Ростех» і є однією з важливих ланок ланцюжка, який дає армії РФ балістику.
У ніч на 9 листопада в цю біографію втрутилися Сили оборони України. Підрозділи уразили підприємство і пошкодили одразу три виробничі цехи. Масштаби збитків уточнюються, — зазначили у Генштабі.
У Генштабі ЗСУ наголошують, що кожен такий удар ускладнює ворогу випуск ракет для «Іскандерів», якими він б'є по українських містах: ланцюжок рветься на самому початку, задовго до пускової установки.
Україна діє в межах права на самооборону, яке гарантує стаття 51 Статуту ООН. Сили оборони системно підривають воєнно-економічний потенціал агресора, щоб змусити рф припинити збройну агресію проти України, — додали у Генштабі ЗСУ.