Россияне совершили еще одну массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n217396-143-bpla-atakovali-ukrainu-v-techenie-dnya-12-noyabrya-vozdushnye-sily-infografika.html

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Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 12 листопада (із 06.30 по 19.00) атакували Україну загалом 143 ударними БпЛА (66 із них — реактивні), дронами «Гербера» та дронами інших типів, а також S8000 «Бандероль"/"Дань-Т».

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, протягом вказаного періоду: