Росіяни здійснили ще одну масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n217396-143-bpla-atakuvaly-ukrayinu-protyagom-dnya-12-lystopada-povitryani-syly-infografika.html

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Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 12 листопада (із 06.30 по 19.00) атакували Україну загалом 143 ударними БпЛА (66 із них — реактивні), дронами «Гербера» та дронами інших типів, а також S8000 «Бандероль"/"Дань-Т».

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, протягом вказаного періоду: