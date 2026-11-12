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Росіяни здійснили ще одну масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
143 БпЛА атакували Україну протягом дня 12 листопада — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n217396-143-bpla-atakuvaly-ukrayinu-protyagom-dnya-12-lystopada-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 12 листопада (із 06.30 по 19.00) атакували Україну загалом 143 ударними БпЛА (66 із них — реактивні), дронами «Гербера» та дронами інших типів, а також S8000 «Бандероль"/"Дань-Т».
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
За попередніми даними, протягом вказаного періоду:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 124 БпЛА (60 із них — реактивні), дві S8000 «Бандероль"/"Дань-Т»;
- в повітряному просторі ще перебувають декілька ворожих БпЛА, бойова робота триває.