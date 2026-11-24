Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n217614-dobrovolnyy-vyhod-iz-donbassa-eto-porajenie-v-voyne-zelenskiy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, переконаний, що добровільне рішення про відхід з території Донбасу фактично означатиме поразку України у війні.

Про це він заявив сьогодні, 24 листопада, під час спілкування з представниками громад у Чопі.

Я вважаю, що відступати з Донбасу — це програти цю війну. Я дійсно так вважаю. Я маю на увазі відступати не через бойові дії, а самим ухвалити рішення і залишити свою землю, — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що жодні гарантії безпеки не можуть забезпечити, що після добровільної відмови від частини території держави її не примусять віддати ще щось:

Це просто неможливо. Тому що це в психології, я впевнений, нинішнього керівництва Російської Федерації.

На думку Зеленського, після відходу з Донбасу російське керівництво намагатиметься домогтися від України залишити Харківщину, Дніпро чи Запоріжжя.

Зеленський вважає, що якщо Україну не «продавлять», а це, за його словами, залежить і від стійкості США та єдності Європи, Росія піде на припинення вогню, бо втрачає «50 плюс тисяч на місяць», а також має економічні, енергетичні та логістичні втрати.