Россияне совершили сотни атак на объекты «Нефтегаза», фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n217612-bolee-800-atak-sovershili-rossiyane-na-obekty-naftogaza-za-vremya-voyny.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну вже понад 800 разів атакувала об'єкти «Нафтогазу».

Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Групи Нафтогаз» за підсумками «Дня постачальника 2026» — заходу для підрядників і виробників, які працюють у нафтогазовій галузі.

Від початку повномасштабного вторгнення росія понад 800 разів атакувала об'єкти Нафтогазу. Тому своєчасне постачання обладнання та матеріалів особливо важливе для відновлення пошкодженої інфраструктури та стабільної роботи підприємств, — вказано в повідомленні.

У «Нафтогазі» зазначили, що їхні підприємства щороку проводять понад 10 тисяч тендерних закупівель.