Росіяни здійснили сотні атак на об’єкти «Нафтогазу», фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n217612-ponad-800-atak-zdiysnyly-rosiyany-na-obiekty-naftogazu-za-chas-viyny.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну вже понад 800 разів атакувала об'єкти «Нафтогазу».

Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Групи Нафтогаз» за підсумками «Дня постачальника 2026» — заходу для підрядників і виробників, які працюють у нафтогазовій галузі.

Від початку повномасштабного вторгнення росія понад 800 разів атакувала об'єкти Нафтогазу. Тому своєчасне постачання обладнання та матеріалів особливо важливе для відновлення пошкодженої інфраструктури та стабільної роботи підприємств, — вказано в повідомленні.

У «Нафтогазі» зазначили, що їхні підприємства щороку проводять понад 10 тисяч тендерних закупівель.