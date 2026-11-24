Последствия российского удара в Киевской области, скриншот видео

https://racurs.ua/n217616-rossiyane-udarili-po-hlebozavodu-v-kievskoy-oblasti-video.html

Ракурс

Російські загарбники 19 листопада завдали удару по заводу виробника хлібобулочних виробів Chanta mount LLC («Чанта Маунт») на Київщині.

Про це підприємство повідомило сьогодні, 24 листопада, на своїй сторінці в соцмережі Instagram, опублікувавши відео, котре показує наслідки атаки.

Працівники внаслідок атаки не постраждали.

Це вже друга атака на наше підприємство від початку повномасштабного вторгнення. Попри значні руйнування, ми вже розпочали відновлювальні роботи та докладаємо всіх зусиль, аби якнайшвидше відновити виробництво, — вказано в повідомленні.

Попередня атака на підприємство була у березні 2022 року.