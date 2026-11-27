Уничтожение нефтебазы врага, скриншот видео

https://racurs.ua/n217683-sily-oborony-unichtojili-zamaskirovannuu-neftebazu-na-vot-video.html

Ракурс

Українські військові знищили на тимчасово окупованій Луганщині замасковану нафтобазу, з якої російські загарбники постачали пальне своїм підрозділам.

Відповідне відео сьогодні, 27 листопада, опублікував 1-й корпус НГУ «Азов».

Зазначається, що росіяни намагалися уникнути ураження нафтобази, застосовують маскування, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи.

Цього разу склади сховали в лісі. Потяг підвозив пальне на базу, там воно стояло в підземних ємностях, а звідти паливозаправники розвозили його по військах, — зазначили в «Азові». — Тепер не везуть".

За даними «Азову», було знищено нафтобазу та інфраструктуру, що забезпечувала її роботу.

Коли і де саме відбулася операція, не уточнює. Проте на опублікованій у відео карті позначені міста Вільхове та Довжанськ на окупованій Луганщині

Операцію провели бійці підрозділу SxLüd 1-го корпусу НГУ «Азов» і батальйону Signum 59-ї бригади 9-го армійського корпусу.