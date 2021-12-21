Суспільні відносини у космічній сфері як об'єкт кримінального права

https://racurs.ua/ua/2972-suspilni-vidnosyny-u-kosmichniy-sferi-yak-obiekt-kryminalnogo-prava.html

Ракурс

Стрімкий розвиток космічної діяльності сучасного суспільства характеризується послідовними кроками – від першого польоту та висадки на Місяці до створення в Організації Об’єднаних Націй спеціального органу – Офіційного представництва щодо зв’язків з інопланетними цивілізаціями на чолі з Мазлан Отман, астрофізиком із Малайзії. Крім того, станом на сьогодні, з метою врегулювання порядку зустрічі людства з інопланетянами (на думку деяких науковців, до 2025 року земляни вступлять в реальний контакт із мешканцями інших планет) створено Спеціальну декларацію, з основних положень якої вбачається, що населення Землі намагається на юридичному рівні забезпечити організацію проведення доленосного для людства контакту з представниками інопланетних цивілізацій.

Сполучені Штати Америки, Російська Федерація та Китайська Народна Республіка – група держав, що проявляють високу активність в сфері космічних озброєнь. Так президент США Дональд Трамп, представляючи нову стратегію національної безпеки, визнав, що у космічному просторі можливі військові бойові дії, у зв’язку з чим американці розраховують на технологічну перевагу і готові розв’язати зоряні війни. З метою захисту безпеки Америки 18 червня 2018 року Дональдом Трампом було підписано документ, який містить припис Пентагону щодо початку процесу створення космічних військ як шостого виду збройних сил США.

Серед умов, що сприяли прийняттю таких рішень, важливе місце посідає співробітництво з представниками інопланетних цивілізацій, наукове забезпечення якого пов’язане із Зоною 51 в штаті Невада.

Результативна активність США щодо забезпечення національної безпки в космічній сфері дає підстави для висновків, що основною метою сучасної Америки є встановлення монополії на володіння космосом. Ключовим рішенням цієї проблеми, на думку американців, може бути повернення до місячної програми «Горизонт» та створення на Місяці військової бази.

Інтерес викликає новий вид зброї, що належить до класу ударних і знищувальних засобів, а саме використання астероїдів. Вчені встановили, що будь-який астероїд діаметром понад 100 метрів, загрожує життю на планеті Земля. В цьому контексті достатньо згадати про вибух Тунгуського метеориту в 1908 році, сила світових і звукових ефектів якого склала 40 мегатонн в тротиловому еквіваленті або 2000 ядерних бомб, та вибух 65 мільйонів років тому метеориту на території сучасної Мексики, що спричинив льодовиковий період. Зазначені історичні події та проведені наукові дослідження дали можливість опрацювати технологію використанняастероїдів як вид зброї, шляхом координації траєкторії їхніх польотів як за допомогою габаритних космічних кораблів, так і сфокусованої сонячної енергії.

Серед засобів боротьби за монополію на володіння космосом слід виокремити застосування бактеріологічної зброї, оскільки космос насичений життям, в ньому знаходяться активні космічні віруси. Так історія розвитку захворювань людства показала, що етіологія певних їхніх видів, зокремачуми, холери, СНІДу та ін., є невідомою або викликає запитання. Вченимивстановлено: щоденно на Землю з космосу потраплє до 20 000 бактерій.Так, наприклад, свого часу у південноафриканській Преторії після падіння тридцятикілограмового метеорита було знайдено іридій, який не зустрічається на нашої планеті, а також збудники туберкульозу і сифілісу одночасно. Достатньо згадати про епідемію грипу «іспанка» у двадцяті роки минулого століття, яка вразила понад сто мільйонів людей. В XV столітті чума фактично «скосила» половину населення Західної Європи.

Сьогодні людство стає свідком формування нових суспільних відносин, які можуть спричинити небезпечні наслідки. Така глобальна світова тенденція розвитку людства потребує в найближчому майбутньому юридичного оформлення. Враховуючи, що колонізація інших планет буде здійснюватися представниками різних націй і народів, постає питання і про відповідальність за здійснювані на позаземної території злочини. Якщо застосовувати національне законодавство, то вбачається наявність складнощів у застосуванні норм права, неоднакового підходу до рішення питань відповідальності за здійснювані діяння. Тому необхідним вбачається напрацювання єдиного підходу не тільки у питаннях притягнення до відповідальності, застосування законодавства, а також у сфері відбування покарання: як у випадку відбування покарання на інших планетах, так іінші варіанти рішення пенітенціарних проблем. При цьому слід враховувати, що космічні експедиції мають довготривалий характер, і поки що, у своїй більшості, можуть здійснюватися тільки в один бік.

До розробки нормативних актів слід підходити вибірково з урахуваннямособливостей місцевих умов життя. Для землян повинні бути розробленіузгоджені нормативні акти на рівні Організації Об’єднаних Націй. Такимиактами, з нашої точки зору, можуть бути Основи кримінальногозаконодавства Геї, де повинні бути законодавчо узгоджені принципові підходи застосування кримінальної відповідальності і покарання, враховуючи різні системи права землян. Після чого необхідно розробити Примірний кримінальний космічний кодекс Землі (може бути розроблено тільки Примірний кримінальний космічний кодекс). Таким же шляхом потрібно буде вирішувати питання кримінально-процесуального і кримінально-виконавчого законодавства. Таким чином, буде створена єдина система кримінальної юстиції для землян, що знаходяться за межами Землі в космічної експедиції. Природно, що це довготривалий процес, це велика і творча робота юристів різних країн, яка повинна привести до створення уніфікованого законодавства для застосування його за межами нашої планети.

І ці проблеми потрібно починати вирішувати зараз, поки не почалось масове переміщення людей на інші планети.

ІРИНА КОЗАКОВА, завідувач кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права ВНЗ «Національна академія управління», адвокат