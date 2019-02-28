Справа Гандзюк: суд доручив Держбюро розслідувань взятися за Луценка (ДОКУМЕНТ)

Справа Гандзюк: суд доручив Держбюро розслідувань взятися за Луценка. Фото: Интерфакс-Украина

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Генеральному прокурору Юрію Луценку загрожує кримінальне провадження: Печерський райсуд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань (ДБР) внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані за фактом можливого розголошення ним інформації у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Відповідну заяву про можливе розголошення Луценком даних досудового слідства (ч. 2 ст. 387 КК України) подав до суду адвокат Масі Найєм, про що він і повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За словами адвоката, суд зобов’язав бюро протягом доби надати виписку з реєстру щодо внесення до нього даних про кримінальне правопорушення.

Найєм уточнив, що подавав таку ж заяву до ДБР ще 27 грудня, але відомство відмовилося реєструвати кримінальне провадження за нею. Через це він звернувся до суду.

Як відомо, на Катерину Гандзюк напали 31 липня 2018 року неподалік від її будинку. Херсонську активістку облили кислотою. Вона померла через місяць після госпіталізації.

Сьогодні на засіданні Верховної Ради Луценко спробував пояснити, чому справа про вбивство Гандзюк так повільно розслідується.