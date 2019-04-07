У Парижі вибухнув та загорівся житловий будинок. Фото: RFI

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Ракурс

У Парижі вибухнув та загорівся житловий будинок. Інцидент стався вчора, 6 квітня, близько 23.00 за київським часом.

Причини, через які стався потужний вибух у житловому будинку у 19-му окрузі Парижа, наразі невідомі, повідомляє Le Figaro.

Пожежа охопила будівлю з другого по п’ятий поверхи. За попередніми даними, від вогню постраждало щонайменше 27 квартир.

На місці події працюють пожежники та фахівці з рятувальних служб. У місцевій гімназії облаштовано пункт прийому мешканців, чиї квартири постраждали від пожежі та вибуху. Наразі немає інформації щодо постраждалих внаслідок вибуху та пожежі.

Faites attention à vous #incendie dans le 19e pic.twitter.com/CBsphTqEvQ

Нагадаємо, в лютому сталася масштабна пожежа в житловому будинку Парижа. В результаті НП постраждали десятки людей, загинули восьмеро осіб.