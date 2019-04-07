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У Парижі вибухнув та загорівся житловий будинок. Фото: RFI
У Парижі вибухнув та загорівся житловий будинок (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n120431-u-paryji-vybuhnuv-ta-zagorivsya-jytlovyy-budynok-video.htmlРакурс
У Парижі вибухнув та загорівся житловий будинок. Інцидент стався вчора, 6 квітня, близько 23.00 за київським часом.
Причини, через які стався потужний вибух у житловому будинку у 19-му окрузі Парижа, наразі невідомі, повідомляє Le Figaro.
Пожежа охопила будівлю з другого по п’ятий поверхи. За попередніми даними, від вогню постраждало щонайменше 27 квартир.
На місці події працюють пожежники та фахівці з рятувальних служб. У місцевій гімназії облаштовано пункт прийому мешканців, чиї квартири постраждали від пожежі та вибуху. Наразі немає інформації щодо постраждалих внаслідок вибуху та пожежі.
Faites attention à vous #incendie dans le 19e pic.twitter.com/CBsphTqEvQ
— Mayes (@mayesoworld) 6 апреля 2019 г.
Нагадаємо, в лютому сталася масштабна пожежа в житловому будинку Парижа. В результаті НП постраждали десятки людей, загинули восьмеро осіб.
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