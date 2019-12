Дослідження мозку: за рік в Антарктиді його обсяг у полярників зменшився на 7,2%. Фото: События

Дослідження мозку полярників провели вчені з Німеччини. Після 14-місячної експедиції на станції «Ноймаєр-3» в Антарктиді в експериментальної групи осіб, які пережили ізоляцію, зафіксували значні зміни деяких звивин.

Дослідники Інституту розвитку людини Макса Планка в Берліні виявили скорочення зубчастої звивини гіпокампу (частина лімбічної системи головного мозку, так званого нюхального мозку) та зменшення кількості білка, що відповідає за розподіл клітин у мозку (нейротрофічний фактор мозку). Про це повідомляє N+1 із посиланням на публікацію в журналі The New England Journal of Medicine.

В експерименті брали участь дев’ятеро осіб — п’ятеро чоловіків і четверо жінок. До та після експедиції їм провели магнітно-резонансну томографію. Крім того, під час їхнього перебування на станції у них брали кров і проводили тести на когнітивні здібності. Роль контрольної групи на себе взяли дев’ятеро осіб тієї ж статі та віку зі схожим початковим обсягом гіпокампу.

Вчені виявили, що за 14 місяців ізоляції в Антарктиді обсяг гіпокампу в усіх учасників дослідження змінився. Але, якщо у групи контролерів він у середньому трохи зріс, то в решти полярників навпаки — знизився. Найсильніше ці зміни торкнулися зубчастої звивини — вона зменшилася на 7,2%.

Концентрація в крові нейротрофічного фактору мозку через три місяці експедиції впала майже вдвічі. Вона залишалася незмінною ще щонайменше півтора місяця після повернення.

