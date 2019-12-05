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Дослідження мозку: за рік в Антарктиді його обсяг у полярників зменшився на 7,2%. Фото: События

Дослідження мозку: за рік в Антарктиді його обсяг у полярників зменшився на 7,2% (ІНФОГРАФІКА)

5 гру 2019, 15:08
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Дослідження мозку полярників провели вчені з Німеччини. Після 14-місячної експедиції на станції «Ноймаєр-3» в Антарктиді в експериментальної групи осіб, які пережили ізоляцію, зафіксували значні зміни деяких звивин.

Дослідники Інституту розвитку людини Макса Планка в Берліні виявили скорочення зубчастої звивини гіпокампу (частина лімбічної системи головного мозку, так званого нюхального мозку) та зменшення кількості білка, що відповідає за розподіл клітин у мозку (нейротрофічний фактор мозку). Про це повідомляє N+1 із посиланням на публікацію в журналі The New England Journal of Medicine.

В експерименті брали участь дев’ятеро осіб — п’ятеро чоловіків і четверо жінок. До та після експедиції їм провели магнітно-резонансну томографію. Крім того, під час їхнього перебування на станції у них брали кров і проводили тести на когнітивні здібності. Роль контрольної групи на себе взяли дев’ятеро осіб тієї ж статі та віку зі схожим початковим обсягом гіпокампу.

Вчені виявили, що за 14 місяців ізоляції в Антарктиді обсяг гіпокампу в усіх учасників дослідження змінився. Але, якщо у групи контролерів він у середньому трохи зріс, то в решти полярників навпаки — знизився. Найсильніше ці зміни торкнулися зубчастої звивини — вона зменшилася на 7,2%.

Концентрація в крові нейротрофічного фактору мозку через три місяці експедиції впала майже вдвічі. Вона залишалася незмінною ще щонайменше півтора місяця після повернення.

Результати досліджень. Фото: nejm.org

Результати досліджень. Фото: nejm.org

Нагадаємо, що пошкодження від струсу змінюють спосіб передачі інформації між двома півкулями головного мозку, заявили вчені зі США.


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