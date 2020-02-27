Податки в Україні: що робитиме Зеленський із неплатниками. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n134370-podatky-v-ukrayini-scho-robytyme-zelenskyy-iz-neplatnykamy.html

Ракурс

Податкова реформа в Україні обіцяє багато змін. Днями президент Володимир Зеленський схвалив закон № 1209−1, спрямований на протидію ухилянню від сплати податків, передусім, великого бізнесу.

Документ під назвою «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» повернуто з підписом від глави держави. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Цим законом має вдосконалюватися взаємодія платника податків із контролюючими органами, а також уточнюється порядок вимагання сплати недоїмки з Єдиного соціального внеску (ЄСВ) та змінюється розмір штрафів за податкові порушення. Загалом ним внесено зміни до понад 60 законодавчих актів, у тому числі в частині податків на доходи фізичних осіб, на прибуток підприємств і рентної плати.

У свою чергу прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд серйозно візьметься за тіньовий бізнес.

На своїй сторінці в Facebook прем'єр зазначив, що сьогодні Податкова служба запустила нову систему моніторингу ризиків при реєстрації податкових накладних із податку на додану вартість (ПДВ).

Хто не платить податки, зустрічатиме опір від держави. Їм працювати не буде комфортно. Уся «тінь» на наших ринках до кінця цього року має піти в історію, — анонсував амбітні плани глава уряду, пообіцявши захист бізнесу, який працює «в білу».

За підрахунками Гончарука, ліквідація оборудок із ПДВ дозволить заощаджувати по 1−2 млрд грн щомісяця.

До прикладу прем'єр-міністр навів минулорічний випадок, коли система моніторингу зупинила незаконну схему з податковими накладними на 10 млрд грн, з яких зареєстрованих було лише на 3,4 млрд грн, а решту «просто намагалися вкрасти з бюджету».

Раніше повідомлялося, що влада розглядає можливість об'єднання обов’язкових платежів, пов’язаних із доходами громадян, у єдиний податок. Єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб і військовий збір можуть об'єднати в один платіж, який матиме меншу ставку оподаткування, яка надалі помірно прогресуватиме. Тобто, чим вищим буде дохід, тим більшою буде і ставка.